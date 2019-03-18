video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 10:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم الاثنين 18-3-2019 و"الأخضر" يسجل تراجعا جديدا أمام الجنيه

الإثنين، 18 مارس 2019 10:26 ص
سعر الدولار اليوم الاثنين 18-3-2019 و"الأخضر" يسجل تراجعا جديدا أمام الجنيه الدولار الأمريكى
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

تراجع جديد سجله سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية للبنوك والمصارف اليوم، الاثنين  18-3-2019، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث بلغ سعر الدولار اليوم 17.34جنيه للشراء، 17.44 جنيه للبيع، وفقا لتعاملات عدد كبير من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

بينما اختلف سعره قليلا فى تعاملات البنك العقارى المصرى، والذى تراجع به عن ختام تعاملات الأمس أيضاً، بالغاً 17.40 جنيه للشراء، 17.45 جنيه للبيع، أما السعر فى بنك أبو ظبى الإسلامى، فسجل 17.35 جنيه للشراء، 17.45 جنيه للبيع، وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، سجل الدولار الأمريكى فى ثانى أيام الأسبوع، الأسعار التالية:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.32 جنيه للشراء

17.44 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.34 جنيه للشراء

17.44 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.34 جنيه للشراء

17.44 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.34 جنيه للشراء

17.44 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.33جنيه للشراء

17.43جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

17.34 جنيه للشراء

17.44 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك العقارى المصرى
 

17.40 جنيه للشراء

17.45 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

17.35 جنيه للشراء

17.45 جنيه للبيع

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الدولار اليوم الجمعة 15-3-2019

سعر الدولار اليوم السبت 16-3-2019 فى مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 17-3-2019

اسعار الدولار

سعر الدولار

اسعارج الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار

الدولار اليوم

تراجع الدولار




لا تفوتك
إلى أمى التى لا أعرفها "بنتك كبرت وبقى عندها عيال نفسهم يشوفوكى".. هبة تبحث عن أمها بعد 25 عاما وتوجه رسالة عبر اليوم السابع: "يمكن متعرفيش شكلى بس متأكدة إن الدم بيحن".. وتؤكد: "أنا مش عاوزه غير حضن واحد منك"

إلى أمى التى لا أعرفها "بنتك كبرت وبقى عندها عيال نفسهم يشوفوكى".. هبة تبحث عن أمها بعد 25 عاما وتوجه رسالة عبر اليوم السابع: "يمكن متعرفيش شكلى بس متأكدة إن الدم بيحن".. وتؤكد: "أنا مش عاوزه غير حضن واحد منك"

"مسك الختام".. الرئيس يكرم المبدعين بملتقى الشباب العربى الأفريقى.. السيسي: اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم.. ويطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. و100 مليون صحة للمقيمين

"مسك الختام".. الرئيس يكرم المبدعين بملتقى الشباب العربى الأفريقى.. السيسي: اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم.. ويطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. و100 مليون صحة للمقيمين

هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟

محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة