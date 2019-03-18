سعر الدولار اليوم الاثنين 18-3-2019 و"الأخضر" يسجل تراجعا جديدا أمام الجنيه

كتبت- هبة حسام

تراجع جديد سجله سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية للبنوك والمصارف اليوم، الاثنين 18-3-2019، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث بلغ سعر الدولار اليوم 17.34جنيه للشراء، 17.44 جنيه للبيع، وفقا لتعاملات عدد كبير من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

بينما اختلف سعره قليلا فى تعاملات البنك العقارى المصرى، والذى تراجع به عن ختام تعاملات الأمس أيضاً، بالغاً 17.40 جنيه للشراء، 17.45 جنيه للبيع، أما السعر فى بنك أبو ظبى الإسلامى، فسجل 17.35 جنيه للشراء، 17.45 جنيه للبيع، وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، سجل الدولار الأمريكى فى ثانى أيام الأسبوع، الأسعار التالية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.32 جنيه للشراء

17.44 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.34 جنيه للشراء

17.44 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.34 جنيه للشراء

17.44 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.34 جنيه للشراء

17.44 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.33جنيه للشراء

17.43جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.34 جنيه للشراء

17.44 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك العقارى المصرى



17.40 جنيه للشراء

17.45 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



17.35 جنيه للشراء

17.45 جنيه للبيع