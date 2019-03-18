زيادة فائض التجارة بين الاتحاد الأوروبى وأمريكا.. والعجز مع الصين يرتفع

(رويترز)

ارتفع الفائض فى تجارة الاتحاد الأوروبى مع الولايات المتحدة والعجز فى تجارته مع الصين فى يناير ما قد يؤجج منازعات تجارية بين أكبر اقتصادات فى العالم.

وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبى (يوروستات) إن فائض التجارة السلعية بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة ارتفع إلى 11.5 مليار يورو (13 مليار دولار) فى يناير من 10.1 مليار قبل عام.

ومع الصين، زاد العجز التجارى للاتحاد الأوروبى إلى 21.4 مليار يورو من 20.8 مليار قبل عام.

وشكا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مرارا من الفائض التجارى لأوروبا، وفرض رسوما للحد من واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي، وهدد بأن يفعل الشيء ذاته مع حجم تجارة أكبر بكثير فى السيارات ومكوناتها.

كما أن الفائض التجارى لصالح الصين فى المعاملات مع الاتحاد الأوروبى مصدر توترات تجارية بين الجانبين، وتبنى التكتل موقفا أكثر تشددا تجاه بكين ووضع على سبيل المثال خطة من عشر نقاط لتحقيق توازن فى العلاقات الاقتصادية ودفع الصين للانفتاح.

وإجمالا، بلغ العجز فى التجارة السلعية للاتحاد الأوروبى 24.9 مليار يورو فى يناير من 21.9 مليار يورو فى يناير عام 2018.

بالنسبة لمنطقة اليورو، نزل الفائض التجارى إلى 1.5 مليار يورو من 3.1 مليار يورو.