وأشاد المسؤول العسكري اليمني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، خلال لقائه محافظ المهرة راجح باكريت بالمساعي المخلصة التي تبذلها السلطة المحلية في سبيل مواصلة تحقيق التنمية والتطوير الاقتصادي والاجتماعي والأمني في المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن محافظ المهرة قوله إن الأوضاع في المحافظة تتسم بالهدوء والاستقرار، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها السلطة المحلية في سبيل استتباب الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية وتوفير الخدمات بإسناد من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.