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رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية يعودان من أسوان عقب المشاركة بالملتقى العربى الأفريقى

الإثنين، 18 مارس 2019 04:47 م
رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية يعودان من أسوان عقب المشاركة بالملتقى العربى الأفريقى مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والسفير سامح شكري وزير الخارجية، عائدين من مدينة أسوان، عقب المشاركة في فاعليات الملتقى العربي الأفريقي.

وشهد مطارالقاهرة الدولي، استعدادات مكثفة، لاستقبال ضيوف مصر العائدين من أسوان، بعد انتهاء ملتقى الشباب العربي الأفريقي ، ووجه الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، العاملين بالمطار، بتقديم كافة التسهيلات وأفضل الخدمات  اللازمة، لإنهاء إجراءات سفر ضيوف مصر الذين شاركوا بالملتقى.

كما وجه الوزير بتكليف فرق عمل من مختلف التخصصات لسرعة إنهاء إجراءات الوصول وسفر الضيوف الأفارقة والعرب القادمين من أسوان ومغادرون إلى بلادهم.


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وزارة الطيران




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