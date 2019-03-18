رئيس حزب إسرائيلى: علينا انتظار زعيم فلسطينى يمتلك رؤية أنور السادات

كتب : أحمد جمعة

قال يائير لابيد رئيس حزب "يش عاتيد" الإسرائيلى، اليوم الإثنين، إنه "يجب التحلى بالصبر لانتظار زعيم فلسطينى يمتلك رؤية الرئيس المصرى الأسبق أنور السادات".

وأضاف لابيد المشارك فى تحالف أزرق أبيض، الذى يتقدم فى الاستطلاعات الأخيرة المرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية فى 9 أبريل المقبل، أن حل الصراع بين إسرائيل وفلسطين من خلال مؤتمر إقليمى.

وردا على سؤال إن كان سيكسر سياسة نتنياهو بتجاهل السلطة الفلسطينية، قال "أنا لا أعتقد أن المياه ستأتى من هذه الصخرة".

وتابع لابيد وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، "يمكننا أن نمتلك شجاعة ورؤية مناحيم بيجن، كما ينبغى أن نتحلى بالصبر لانتظار زعيم فلسطينى لديه رؤية أنور السادات. نحن لا نمتلك هذا حاليا".

واعتبر أن إسرائيل "بحاجة للمضى قدما فى الانفصال عن الفلسطينيين بطريقة حذرة"، مشيرا إلى أن هناك أسطورة تقول دعونا نقتل اليهود، داخل المجتمع الفلسطينى، على حد زعمه. وزعم لابيد عدم وجود لاجئين فلسطينيين واصفا الأمر أنه خدعة.