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رئيس جامعة الأزهر: شكرا للرئيس على رعايته لأولمبياد شباب جامعات أفريقيا

الإثنين، 18 مارس 2019 08:46 م
رئيس جامعة الأزهر: شكرا للرئيس على رعايته لأولمبياد شباب جامعات أفريقيا الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر
كتب لؤى على
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قال الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن استضافة جامعة الأزهر للأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية ،  والذي ضم طلابا من 27 جامعة من جامعات أفريقيا، تشكل رسالة للعالم بأن مصر واحة الأمن والأمان، والسلم والسلام. 
 
ووجه رئيس رئيس جامعة الأزهر، خلال كلمته في الحفل الختامي للأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، الذي نظمته جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، بالشكرللرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرعايته هذا التجمع الرياضي، ولجهاز الرياضة على استضافته لمنافسات الأولمبياد، وتابع قائلا:" نحن معكم من أجل مصر، يد تبني وتعمر، ويد تحمي وتحرس".
 
وأقيمت منافسات الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،  في الفترة من 14 حتى 18 مارس الجاري، وسط أجواء تنافسية حماسية، تعكس روح المودة والأخوة بين أبناء القارة السمراء.
 
ويأتي تنظيم هذا الأولمبياد ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الأزهر الشريف بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وإعلان 2019م عامًا لشباب أفريقيا، حيث دشنت جامعة الأزهر، الثلاثاء الماضي، المقرَّ الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، كما تحتضن جامعةُ الأزهر في يوليو المقبل المؤتمرَ الدولي للتعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذى يَعْقِده اتحاد الجامعات الأفريقية كل عامين.

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رئيس جامعة الازهر

محمد المحرصاوى

الازهر الشريف

افريقيا




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