رئيس البورصة: سوق الأوراق المالية جاهز لتوفير التمويل اللازم لتوسعات الشركات العقارية

كتب عبد الحليم سالم

ألقى محمد فريد رئيس البورصة الكلمة الافتتاحية في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، اليوم، الاثنين، والذى حمل عنوان " كيفية الارتقاء بصناعة العقارات فى مصر"، وكيفية مساعدتهم على التوسع والانطلاق.

وقال فريد إن سوق الأوراق المالية جاهز لتوفير التمويل اللازم لتوسعات الشركات العقارية، مؤكدا أنه يطمح في زيادة عدد الشركات العقارية المقيدة في بورصة الأوراق المالية، لما لذلك القطاع من أهمية ليس فقط لدعم النمو الاقتصادى، بل أيضا عبر خلق فرص عمل وتحسين أحوال الناس المعيشية.

وخلال كلمته ذكر رئيس البورصة أن عدد الشركات العقارية المدرجة فى البورصة المصرية بلغ 36 شركة حاليا، بقيمة رأس مال سوقى تصل إلى 85 مليار جنيه حتى الأسبوع الأخير من فبراير الماضي.

وأوضح فريد، أن الشركات العقارية المدرجة فى البورصة، قد نفذت قرابة 109 عمليات لزيادة رؤوس أموال ما بين 35 عملية زيادة بشكل نقدى، و74عملية زيادة عبر التوزيعات.

وقال فريد "نعمل في إدارة البورصة بشكل مكثف على استكمال عملية الإصلاح الشاملة لسوق الأوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المُضافة لتعزيز التداول والسيولة ورفع مستوى المعرفة والثقافة المالية لزيادة عدد المتعاملين للاستثمار والادخار والشركات للقيد والطرح" .

وتابع رئيس البورصة "سلسلة القيمة المُضافة تتضمن 3 محاور، الأول محور العرض وذلك عبر تحسين كل ماهو معروض أمام المستثمرين ورفع كفاءة وجودة الإفصاحات، ومحور الطلب عبر رفع مستويات المعرفة ونشر الثقافة المالية عبر تعزيز قنوات وآليات التواصل، والمحور الثالث تحسين بيئة التداول عبر إتاحة وتفعيل العديد من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة التي تسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية لمختلف فئات المستثمرين.

وذكر فريد، أن هناك عددا من الشركات الخاصة بقطاعات إنتاجية مختلفة أبدت رغبة للقيد والطرح بالبورصة، وجاري التشاور معها بشكل مختلف عبر عقد لقاءات مكثفة معهم للتعريف بخطوات وإجراءات وقواعد ومزايا القيد.