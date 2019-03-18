رئيس اتحاد عمالى ألمانى: إندماج بنكى دويتشه وكومرتس يعرض 20 ألف وظيفة للخطر

رويترز

قال رئيس اتحاد فيردى العمالي في ألمانيا في مقابلة إعلامية اليوم الاثنين إن الاندماج بين دويتشه بنك وكومرتس بنك قد يعرض 20 ألف وظيفة للخطر، وذلك بعد يوم من تأكيد كلا البنكين أنهما يجريان مباحثات بشأن اندماج محتمل بينهما.

وقال فرانك بسيرسكه، رئيس اتحاد فيردى وعضو بهيئة الإشراف في دويتشه بنك، لصحيفتي شتوتجارتر تسايتونج وشتوتجارتر ناخريشتن الألمانيتين "قد تصبح نحو 20 ألف وظيفة أو أكثر عرضة للخطر".

وقال إن اندماج عمليات البنكين الألمانيين سيؤدى إلى ظروف إشكالية من وجهة نظر العاملين.