video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 12:13 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس اتحاد عمالى ألمانى: إندماج بنكى دويتشه وكومرتس يعرض 20 ألف وظيفة للخطر

الإثنين، 18 مارس 2019 11:33 ص
رئيس اتحاد عمالى ألمانى: إندماج بنكى دويتشه وكومرتس يعرض 20 ألف وظيفة للخطر بنك دويتشه الإلماني
رويترز
إضافة تعليق
قال رئيس اتحاد فيردى العمالي في ألمانيا في مقابلة إعلامية اليوم الاثنين إن الاندماج بين دويتشه بنك وكومرتس بنك قد يعرض 20 ألف وظيفة للخطر، وذلك بعد يوم من تأكيد كلا البنكين أنهما يجريان مباحثات بشأن اندماج محتمل بينهما.
 
وقال فرانك بسيرسكه، رئيس اتحاد فيردى وعضو بهيئة الإشراف في دويتشه بنك، لصحيفتي شتوتجارتر تسايتونج وشتوتجارتر ناخريشتن الألمانيتين "قد تصبح نحو 20 ألف وظيفة أو أكثر عرضة للخطر".
 
وقال إن اندماج عمليات البنكين الألمانيين سيؤدى إلى ظروف إشكالية من وجهة نظر العاملين.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسهم أوروبا ترتفع بفضل محادثات الاندماج بين دويتشه وكومرتس بنك

رئيس اتحاد فيردي

المانيا

دويتشه بنك

كومرتس بنك

اندماج

وظائف

خبر

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
إلى أمى التى لا أعرفها "بنتك كبرت وبقى عندها عيال نفسهم يشوفوكى".. هبة تبحث عن أمها بعد 25 عاما وتوجه رسالة عبر اليوم السابع: "يمكن متعرفيش شكلى بس متأكدة إن الدم بيحن".. وتؤكد: "أنا مش عاوزه غير حضن واحد منك"

إلى أمى التى لا أعرفها "بنتك كبرت وبقى عندها عيال نفسهم يشوفوكى".. هبة تبحث عن أمها بعد 25 عاما وتوجه رسالة عبر اليوم السابع: "يمكن متعرفيش شكلى بس متأكدة إن الدم بيحن".. وتؤكد: "أنا مش عاوزه غير حضن واحد منك"

"مسك الختام".. الرئيس يكرم المبدعين بملتقى الشباب العربى الأفريقى.. السيسي: اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم.. ويطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. و100 مليون صحة للمقيمين

"مسك الختام".. الرئيس يكرم المبدعين بملتقى الشباب العربى الأفريقى.. السيسي: اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم.. ويطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. و100 مليون صحة للمقيمين

هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟

محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة