دواوين الوزارات × 24 ساعة.. "التموين": ننتظر إضافة 6 ملايين مولود جديد

كتب محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

التضامن تعلن غداً فى مؤتمر صحفى أسماء الأمهات المثاليات لعام 2019

وزارة التموين:

وزير التموين: مخزون السلع الأساسية يكفى احتياجات المواطنين عدة أشهر

وزير التموين: سحب رخصة أى بقال لا يلتزم بإعلان أسعار السلع التموينية

وزير التموين: ننتظر إضافة 6 ملايين مولود جديد عقب استبعاد غير المستحقين

وزارة التربية والتعليم:

"التعليم" تطرح نموذجين تدريبيين لامتحانات الثانوية على موقعها الإلكترونى

التعليم ترسل نتائج اختبارات مسابقة العقود المؤقتة عبر البريد الإلكترونى

وزارة الصحة:

التأمين الصحى يخصص "خط ساخن" لحجز الكشف المبكر عن سرطان الثدى

وزارة الزراعة:

"الفاو" تسلم 40 رأس تيس دمشقى و30 وحدة لتجهيز الألبان لـ 70 مستفيد بمطروح

"الزراعة": اجتماعات مع الشركات لإنتاج 2.2 مليون طن سماد للمحاصيل الصيفية

وزارة القوى العاملة:

"القوى العاملة": 13 دورة تدريبية لـ 2340 للجنسين على الخياطة والتفصيل والطباعة

القوى العاملة تعلن تعيين 1985 باحث عن العمل منهم 41 من ذوى الاحتياجات الخاصة

وزارة الأوقاف:

اليوم.. بدء برنامج تأهيل 200 إمام بالأوقاف فى مسجد النور بالعباسية