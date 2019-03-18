حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

صور الأمهات المثاليات

الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة



الدكتورة نيفين القباج نائبة وزيرة التضامن



الامام سعد العسكرى

حالة الطقس