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حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

الإثنين، 18 مارس 2019 04:21 م
حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
 
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صور الأمهات المثاليات 
الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة 
الدكتورة نيفين القباج نائبة وزيرة التضامن
الدكتورة نيفين القباج نائبة وزيرة التضامن
 
الامام سعد العسكرى
الامام سعد العسكرى
حالة الطقس 
 

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