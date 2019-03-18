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حبس 6 متهمين بخطف سمسار وطالب بمدينة بدر 4 أيام

الإثنين، 18 مارس 2019 02:29 م
حبس 6 متهمين بخطف سمسار وطالب بمدينة بدر 4 أيام محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 6 متهمين بخطف سمسار وطالب لوجود خلافات مالية مع والد أحدهما بمدينة بدر، 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 
 
وترجع الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة بدر، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الحى الثانى دائرة القسم، من ضبط سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها كلٍ من "مجدى . أ،29 سنة، عاطل"، و"جمال ر،  36 سنة، "سمسار عقارات" (سبق اتهامه فى قضية مخدرات)، و"خالد ع، 25 سنة، "ميكانيكى""، و"محمد . ص ، 17 سنة، "عاطل"، و"يوسف  م، 21 سنة، "عاطل"، و"محمد ع،  30 سنة، "سائق"، (قائد السيارة)"، وبصحبتهم المجنى عليهما "محمود .س"، 35 سنة، "سمسار عقارات"، ونجل شقيقه "محمد . أ"،  14 سنة، "طالب" ومقيم بدائرة القسم، بمناقشة المجنى عليهما قررا أنهما حال تواجدهما بمكتب عقارات بالحى الثانى بدائرة القسم (ملك والد الأخير)، فوجئا بحضور المتهمين من (الأول إلى السادس) مستقلين السيارة الميكروباص المضبوطة، وقاموا بإصطحابهما كرهاً عنهما إلى أن تم ضبطهما واتهموهم بالشروع فى اختطافهما.
 
وبمواجهة المتهمين أقروا بإرتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول بسابقة وجود خلافات مالية بينه وبين والد المجنى عليه الثانى)، فاتفق مع باقى المتهمين على التوجه لمكتبه لاختطافه لإجباره على حل الخلافات المالية المشار إليها، إلا أنه فوجئ بعدم تواجده فقام بالإشتراك مع باقى المتهمين بإصطحاب المجنى عليهما داخل السيارة بقصد مساومته على إطلاق سراحهما مقابل حل الخلافات المالية بينهما، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول واعترفوا بإشتراكهم معه فى إرتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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