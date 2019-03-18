حبس عامل 4 أيام لقتله ابن زوجته العرفى بشبرا الخيمة انتقاما منها

قرر المستشار عمرو عوض رئيس نيابة قسم اول شبرا الخيمة، برئاسة المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقتله طفل عمرة عام و3 أشهر، نجل زوجته العرفى انتقاما منه.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم اول شبرا الخيمة، بلاغا من مستشفى ناصر العام، بوصول "محمود.ا.ه"، رضيع يبلغ من العمر عام و3 أشهر، غير مقيد بالأحوال المدنية" من منطقة منشية عبد المنعم رياض جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبى المبدئى على الجثة تبين وجود زرقة بالوجه، واحتمالية أن تكون الوفاه بسبب إسفكسيا الخنق، تم تشكل فريق بحث، قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية .

بالفحص، تبين من سؤال والدة الطفل، وتدعى "صفية ف ا"، ربة منزل، قررت بقيام "أحمد.ه.م" عامل بكافيه، "زوجها عرفيا منذ عام 2016م"، بالتعدى على طفلهما بالضرب، والتسبب فى وفاته، وذلك لقيامها بترك منزل الزوجية منذ عامين لوجود خلافات عائلية بينهما.

وأشارت أم الطفل، إن المتهم كان دائم التعدى على الطفل منذ عودتها للمنزل، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، وشكه فى سلوكها موضحة أن الطفل المتوفى ليس نجله، تمكن المقدم محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى، من ضبط المتهم، وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة لشكه فى نسب الطفل.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1792 إدارى قسم شرطة أول شبرا الخيمة لسنة 2019م، وأحيلا المتهم العامة إلى النيابة العامة، التى أصدرت قرارها السابق.