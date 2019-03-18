video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 03:44 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عامل 4 أيام لقتله ابن زوجته العرفى بشبرا الخيمة انتقاما منها

الإثنين، 18 مارس 2019 03:20 م
حبس عامل 4 أيام لقتله ابن زوجته العرفى بشبرا الخيمة انتقاما منها حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

قرر المستشار عمرو عوض رئيس نيابة قسم اول شبرا الخيمة، برئاسة المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقتله طفل عمرة عام و3 أشهر، نجل زوجته العرفى انتقاما منه.

 

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم اول شبرا الخيمة، بلاغا من مستشفى ناصر العام، بوصول "محمود.ا.ه"، رضيع يبلغ من العمر عام و3 أشهر، غير مقيد بالأحوال المدنية" من منطقة منشية عبد المنعم رياض جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبى المبدئى على الجثة تبين وجود زرقة بالوجه، واحتمالية أن تكون الوفاه بسبب إسفكسيا الخنق، تم تشكل فريق بحث، قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية .

 

بالفحص، تبين من سؤال والدة الطفل، وتدعى "صفية ف ا"، ربة منزل، قررت بقيام "أحمد.ه.م" عامل بكافيه، "زوجها عرفيا منذ عام 2016م"، بالتعدى على طفلهما بالضرب، والتسبب فى وفاته، وذلك لقيامها بترك منزل الزوجية منذ عامين لوجود خلافات عائلية بينهما.

 

وأشارت أم الطفل، إن المتهم كان دائم التعدى على الطفل منذ عودتها للمنزل، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، وشكه فى سلوكها موضحة أن الطفل المتوفى ليس نجله، تمكن المقدم محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى، من ضبط المتهم، وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة لشكه فى نسب الطفل.

 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1792 إدارى قسم شرطة أول شبرا الخيمة لسنة 2019م، وأحيلا المتهم العامة إلى النيابة العامة، التى أصدرت قرارها السابق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعه فى قتل عامل قتل والدته بالخصوص

اخبار عاجله

اخبار المحافظات

اخبار القليوبيه

محافظه القليوبيه

حمله امنيه

نيابات شمال القليوبيه




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة