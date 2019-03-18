حالة الطقس اليوم الاثنين 18/3/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الاثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر



كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن



نهاراً: يطرأ ارتفاع تدريجى على درجات الحرارة، وتُصبح حول مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس مُستقراً ومُشمساً فى أغلب المناطق ويبقى مائل للبرودة، فى حين يميل للدفء فى مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

وفى خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً: ترتفع درجات الحرارة مقارنة مع الليالى السابقة، ويكون الطقس بارداً نسبياً بوجهٍ عام فى اغلب المناطق، الرياح تكون خفيفة مُتغيرة الإتجاه.

الطقس فى فلسطين



يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.