وأضاف هاسلاور فى تصريح له اليوم الاحد أن هناك تحاملا من بعض وسائل الاعلام على الائتلاف الحكومي الحاكم فى البلاد والذي يصفه الاعلام بأنه يميني للغاية معتبرا أن الامر به مبالغة غير مقبولة .

وأشار هاسلاور الى أن تقييم الأداء الحكومي يحتاج الى عقلانية وهدوء أكثر مشددا على ان الصورة التى يصدرها الاعلام هى خادعة للغاية .

وقال حاكم سالزبورج أن التواصل والتعاون يسير بشكل جيد بينه وبين مستشار النمسا سباستيان كورتس مشيرا الى أن الأداء الحكومي سواء للوزراء فى حزبي الشعب أو الحرية" المكونين للائتلاف الحكومي " أكثر من ممتاز وهناك حالة من التنسيق والتعاون المشترك والتفاهم حول كل القضايا الحالية خاصة التنموية منها .

يذكر أن الحكومة النمساوية تتعرض لانتقادات شبه دائمة من وسائل الاعلام بسبب سياساتها الصارمة تجاه اللجوء والهجرة ونظرا لكونها تتألف من حزبين يمينيين.