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تيسيرا على الطلاب.. تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب بالمدارس.. صور

الإثنين، 18 مارس 2019 06:45 م
تيسيرا على الطلاب.. تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب بالمدارس.. صور تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب بالمدارس
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين، عن بدء تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب، فى عدد من المدارس والتى سيتم استخدامه لجهاز التابلت المدرسى، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

 

وأضافت الوزارة أن الهدف من الشريحة هو الوصول إلى شبكة الإنترنت خارج المدرسة للوصول إلى المحتوى الرقمى على بنك المعرفة المصرى، وأداء الامتحانات الإلكترونية لبعض الفئات من الطلاب.

 

وأشارت الوزارة إلى أن الطالب الذى حصل على جهاز التابلت من حقه استلام الشريحة؛ وأن الوزارة قد نسقت مع شركات الاتصالات بأن يتم تسليم الشريحة للطلاب داخل المدارس تيسيرا على الطلاب وذويهم، وذلك بدون أى مصروفات إدارية أو رسوم استلام.

 

وأوضحت الوزارة أنه على ولى أمر الطالب إحضار بطاقة الرقم القومى الشخصية وصورة ضوئية منها، وصورة شهادة ميلاد الطالب، وكود الطالب لكى يتمكن من استلام الشريحة.

 
تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب بالمدارس
 

 

تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب بالمدارس
 

 

تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب بالمدارس
 

 

تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب بالمدارس
 

 

تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب بالمدارس
 

 

تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب بالمدارس
 

 

تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب بالمدارس
 

 


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