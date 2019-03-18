توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة كفر الشيخ وجمعية الدعوة الإسلامية بسنغافورة

كفر الشيخ – محمد سليمان

وقع الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، مذكرة للتعاون العلمى والثقافى بين جامعة كفر الشيخ، وجامعات سنغافورة، بحضور وفد سنغافورى، مكون من 20 عضوا برئاسة رئيس جمعية الدعوة الإسلامية فى سنغافورة الدكتور محمد حسبى أبو بكر، ومدير المركز التعليمى التابع للجمعية الدكتور محمد حسين مطلب، ومستشار ومدير قسم الترجمة آندى عبدالقادر آندى.

وصرح الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن الهدف من الزيارة هو تبادل الخبرات وبحث فرص التعاون المشتركة بين الجامعات فى مختلف التخصص، وتوقيع اتفاقيات تعاون علمى وثقافى مشترك.

وكشف رئيس جامعة كفر الشيخ أنه تم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها وجمعية الدعوة الإسلامية بسنغافورة فى إطار جهود الجامعة لنشر اللغة العربية فى الدول الآسيوية.

وأضاف القمرى أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على دعم التعاون مع جامعة كفر الشيخ فى مجالات التعليم والبحث العلمى والتدريب وتنظيم اللقاءات العلمية وتبادل المعلومات والخبرات والتبادل الطلابى.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أن الوفد الزائر اطلع على المقومات التعليمية والبحثية بالجامعة، كما تم مناقشة فرص التعاون بين الباحثين من الطرفين فى مشاريع بحثية مشتركة وعقد ورش عمل مشتركة لتبادل الخبرات فى مختلف التخصصات العلمية.