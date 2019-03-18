تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات محلية

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 829.045 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 188 مليون ورقة مالية بقيمة 982 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.2 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.03% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.91%، والعرب على 5.06% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.99%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 12.2 مليون جنيه، 79.2 مليون جنيه، 857 ألف جنيه، 16.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 65.5 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 14910 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2437 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 19117 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 695 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1764 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 488 نقطة.

وارتفعت أسهم 28 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 112 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.