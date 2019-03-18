تحرير 95 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة.

أسفرت الحملة، عن تحرير 95 قضية تموينية، بين عدم إعلان أسعار، ومستوعات غاز، ومنها ضبط 4 طن مكرونة، طن أرز، 6 طن أعلاف مجهولة المصدر بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية .