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تحرير 1325 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية

الإثنين، 18 مارس 2019 09:03 ص
تحرير 1325 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - صورة أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 1325 مخالفة مرورية متنوعة.

 

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحص 40 شخصا وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

 

وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 15 شقة مفروشة، 19 شخص جنائى من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين عدا 5 أشخاص منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم ضبط 6 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية.


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