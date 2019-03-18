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بنجلاديش تعتقل مسئولة بالفيفا بتهمة إهانة رئيسة الوزراء

الإثنين، 18 مارس 2019 03:55 م
بنجلاديش تعتقل مسئولة بالفيفا بتهمة إهانة رئيسة الوزراء رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة
رويترز
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قال محام يمثل عضو مجلس الفيفا محفوظة أختر كيرون إن موكلته ستتقدم بالتماس لمحكمة فى بنجلادش غدا الثلاثاء للإفراج عنها بكفالة بعد أن اعتقلت فى قضية قذف بسبب انتقادها لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وصرحت محفوظة فى مؤتمر صحفى الشهر الماضى بأن حسينة تهمل كرة القدم فى البلاد المهووسة بالكريكيت. ورفع أحد المنظمين فى مجال الرياضة قضية قذف بحق المسؤولة البالغة من العمر 52 عاما واعتقلتها السلطات يوم السبت.

وقال محاميها لرويترز اليوم الاثنين "نأمل فى التقدم بالتماس للإفراج بكفالة غدا". وأضاف أن المحكمة رفضت طلبها يوم السبت لكنها امرأة "ذات شأن" تمثل البلاد فى الخارج ويجب الموافقة على الإفراج عنها بكفالة وقال "سنتقدم بالالتماس مجددا".

وواجهت حكومة حسينة فى الآونة الأخيرة اتهامات بالتضييق على حرية التعبير وتبنى أساليب قمعية بصورة متزايدة. لكن الحكومة تنفى تعرض حرية التعبير لأى هجوم.

 

 

 

 


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