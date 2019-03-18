بروتوكول تعاون بين جامعة النهضة ومحافظة بنى سويف لتطوير وحدات صحية

وائل ربيعى

وقع المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة بروتوكول تعاون مع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، وبحضور الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة، ويستهدف البروتوكول تجهيز جامعة النهضة عدد ستة وحدات صحية بمحافظة بني سويف بتكلفة خمسة ملايين جنيه. برعاية المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، وفى إطار التعاون بين جامعة النهضة ومحافظة بنى سويف، وتفعيلا لدور الجامعة فى المشاركة المجتمعية، تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة النهضة ومديرية الصحة ببنى سويف.

وأثنى محافظ بنى سويف على الدور الذى تقوم به جامعة النهضة تجاه المحافظة سواء في المنظومة الصحية وغيرها، وقدم الشكر للمهندس محمد الرشيدى والدكتور حسام الملاحى على هذه المبادرة.

وأكد الدكتور حسام الملاحى أن جامعة النهضة تسعى لأن تكون يدا بيد مع المحافظة ليس فقط على مستوى البنيان ولكن على مستوى بناء الإنسان أيضا، حيث تضع الجامعة خطة تستهدف المشاركة فى تنمية المحافظة وتجميل بعض الميادين وتطوير الكورنيش.



كما وجه المهندس محمد الرشيدى الشكر للمحافظ على دعمه للجامعة مؤكدا أن ما تقوم به الجامعة ماهو إلا دورا أساسيا ينبع من مسئوليتها المجتمعية، مؤكدا على زيادة مشاركة الجامعة خلال الفترة المقبلة فى مجال الخدمة المجتمعية وخدمة المحافظة وأهالى بنى سويف.



وتضمن البروتوكول التزام الجامعة بتجهيز عدد ستة وحدات صحية بمحافظة بني سويف بتكلفة خمسة ملايين جنيه وذلك بالأماكن التالية : ( قرية كوم أبو خلاد مركز ناصر - قرية الوكيل البحرية مركز الواسطى - قرية الجفادون مركز الفشن - قرية السلطاني مركز بيا- قرية ذكي فاضل بمركز اهناسيا - منطقة ابني بيتك (1) شرق النيل)، وذلك طبقا لنموذج التجهيزات النمطية لوزارة الصحة شاملة التجهيزات الطبية والغير طبية من معدات وآلات واثاث وتركيبها، على أن يبدأ التنفيذ فور التوقيع على البروتوكول وتنتهي خلال ثلاثة أشهر كحد أقصي.



كما تلتزم مديرية الصحة بالتنسيق والإشراف بخصوص التجهيزات التي ستتم، وتجهيز المبانى، وتوفير القوى البشرية المطلوبة لتشغيل الوحدات، والتصاريح والتراخيص اللازمة لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى تشغيل وإدارة الستة وحدات الصحية.



ويعد توقيع البروتوكول تأكيدا على التعاون المثمر والبناء بين جامعة النهضة والمحافظة من أجل المصلحة العامة لتطوير وتنمية مجتمع بني سويف، وتعد هذه المبادرة بداية إنطلاق حقيقية لنموذج يهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية التي تسعى إليها الدولة .



جاء ذلك في إطار توجه الحكومة وما تعطيه من اهتمام رئيسي لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين للوصول لرعاية متكاملة لا تقتصر على العلاج فقط بل تبدأ بالوقاية وتعزيز الصحة لما لها من مردود إيجابي بالحالة الصحية والوعي الصحي، وانطلاقا من الجهود الحثيثة لمحافظة بني سويف لتحقيق التنمية المستدامة ومن بينها التنمية الصحية والأسرية داخل المحافظة وحرصاً منها على المساهمة في تحقيق هذا الغرض بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى.