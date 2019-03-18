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بدء المؤتمر الصحفى للتضامن لإعلان أسماء الأمهات المثاليات

الإثنين، 18 مارس 2019 10:52 ص
بدء المؤتمر الصحفى للتضامن لإعلان أسماء الأمهات المثاليات الدكتورة نيفين القباج نائبة وزيرة التضامن
كتب محمود راغب – أسامة طلعت
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انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفى الذى تعقده وزارة التضامن الاجتماعى، للإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى كل محافظة، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج نائبة وزيرة التضامن، والدكتورة سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى.
 
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر إعلان اسم الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، وأم من ذوى الاحتياجات الخاصة، والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، تميز فى المجالات الرياضية والفنية والعلمية، وإعلان أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.
 
كانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أشارت إلى أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة، وتعظيم دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى، لاسيما التى لديها أطفال طبيعيين، وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسرى وحمايتهم من مشكلات قد يتعرضون لها، وأن من أهم شروطاختيار الأم سواء الطبيعية أو من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الأم التى لديها ابن معاق، هى ألا يقل السن عن 50 سنة ولها قصة عطاء وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناءويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود بحد أقصى 5 أبناء، وجميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال ويستثنى الابن المعاق ذهنياً غير قابل للتعليم.
 
ومن المعايير المرجحة لاختيار الأم لهذا العام هو تفضيل الأعلى درجة فى السلم التعليمى للأبناء، والأم التى استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل أو الأم العاملة أو التى لها زوج مريض أو الأرملة والمطلقة.
 
وأكدت الوزارة أن اختيار الأم البديلة هى كونها أم لأسرة كافلة لأطفال محرومين من الرعاية الأسرية فى منزلها مع أطفالها الشرعيين أو زوجة لأب قامت برعاية أبناءالزوج أو أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل عالٍ، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة فى التعليم والصحة والمعاملة، كما أن من المعايير المرجحة لاختيارالأم البديلة تتعلق بفترة رعاية أطول للابن البديل أو ابن الزوج، أيضاً تفضيل الأم الذى وصل الابن البديل إلى الدرجة الأعلى فى السلم التعليمى.
 
 
 
 
 
 

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