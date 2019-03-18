بحركة واحدة.. اعرف إزاى تميز المشغولات الذهبية الحقيقية من المزيفة

كتب – إسلام سعيد

فى كثير من الأحيان يتعرض البعض لاختبارات عند شراء المشغولات الذهبية، خاصة من خارج المحال المتعارف عليها، وقد يكون هناك عملية نصب، لذلك لابد أن يكون لدية دراية بكيفية التفريق بين المشغولات الذهبية الحقيقية والمشغولات "الفالصو".

خبراء سوق الصاغة وصناع المشغولات الذهبية، كشفوا عن طريقة يمكن القيام بها لمعرفة هل المشغولات حقيقية أم مزيفية، حيث يقول نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، إن المتعارف عليه عند شراء الذهب أن تتم العملية سواء شراء أو بيع فى أحد محلات الصاغة، لكن إذا رغب الشخص فى معرفة حقيقة المشغول الذهبى عليه النظر إلى شكل الذهب من الخارج والداخل، فمثلا إذا كان الخاتم حقيقى ستجد لمعته الداخلية تشبه الخارجية تماما.

وأضاف "اليوم السابع"، أن هناك عدة طرق نتعرف من خلالها على حقيقة المشغول لكن المستهلك لا يمكن أن يتعامل بها لأن منها يعتمد على نوع معين من مياه النار لنعرف حقيقة الذهب، مشيرا إلى أن هناك طريقة أخرى، وهى أن يتم "حك" الذهب فى معدن آخر، وإذا ظهر شكل الذهب من الداخل ستجده لونه أصفر مثل اللون الخارجى تماما، وإذا كان الذهب مزيفا ستجد اختلاف فى اللون بين شكل المشغولات الذهبية من الخارج والشكل الداخلى.

وتابع سكرتير شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن الذهب الحقيقى عبارة عن عجينة واحدة، يعنى شكله من الداخل كالخارج، ذلك إذا كسرته مثلا ستجد أن شكل الذهب داخليا لا يختلف عن الشكل الخارجى من حيث درجة اللون، لكن الأفضل من كل ذلك هو اللجوء إلى تاجر أو محصل مختص.