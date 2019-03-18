الكهرباء توقع عقود إنشاء 4 محطات محولات جديدة

كتبت رحمة رمضان

وقعت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أربعة عقود فى إطار الخطة الطوحة التى ينفذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية وتضمنت الآتى .

العقد الأول: لإنشاء محطة محولات " الزقازيق الجديدة " جهد 500/220/66/11 كيلوفولت من النوع المعزول بالغاز (GIS) بقيمة إجمالية تصل إلى حوالى 725,8 مليون جنيه مصري بتمويل ذاتى من الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، متضمنة مهمات الوقاية والاتصالات اللازمة للمحطة والأعمال المدنية بنظام تسليم مفتاح حزمة (1) سعة (2×750+3×175+5×40).

العقد الثانى: إنشاء محطة محولات " الاقتصادية 2 " جهد 500/220/66/22 كيلوفولت من النوع المعزول بالغاز (GIS) بنظام تسليم مفتاح حزمة (أ) بقيمة إجمالية تصل إلى حوالى 716,2 مليون جنيه مصري بتمويل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 12 شهر من تاريخ توقيع العقد.

العقد الثالث: تبلغ قيمته حوالى 49,17 مليون جنيه مصري بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبى توريد والإشراف على تركيب عدد (2) محول سعة 125 ميجافولت أمبير جهد 220/66/11 كيلوفولت وعدد (2) محول سعة كل منهم 40 ميجافولت أمبير جهد 66/11 كيلوفولت لمحطة محولات ”جمصة " من النوع المعزول بالغاز (GIS) بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 14 شهر من تاريخ توقيع العقد.

العقد االرابع: تصل قيمته الإجمالية إلى حوالى 206 مليون جنيه مصري من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك لتوريد وتركيب عدد 11 محول سعة 175 ميجافولت أمبير للمحطات المختلفة بمدة تنفيذ 18 شهر من تاريخ الإسناد مقسمة إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: تشمل عدد (2) محول بنى سويف 220 كيلوفولت، عدد (2) محول غرب الفيوم 220 كيلوفولت، عدد (2) محول ربط أسوان 220 كيلوفولت.

المجموعة الثانية: عدد (2) محول الزقازيق القديمة 220 كيلوفولت، عدد (1) محول العاشر القديمة 220 كيلوفولت، عدد (2) محول تمى الأمديد 220 كيلوفولت.