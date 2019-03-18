video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 01:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الكهرباء توقع عقود إنشاء 4 محطات محولات جديدة

الإثنين، 18 مارس 2019 11:37 ص
الكهرباء توقع عقود إنشاء 4 محطات محولات جديدة المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
إضافة تعليق
وقعت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أربعة عقود فى إطار الخطة الطوحة التى ينفذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية وتضمنت الآتى .
 
العقد الأول:  لإنشاء محطة محولات " الزقازيق الجديدة " جهد 500/220/66/11 كيلوفولت من النوع المعزول بالغاز (GIS) بقيمة إجمالية تصل إلى حوالى 725,8 مليون جنيه مصري بتمويل ذاتى من الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، متضمنة مهمات الوقاية والاتصالات اللازمة للمحطة والأعمال المدنية بنظام تسليم مفتاح حزمة (1) سعة (2×750+3×175+5×40).
 
العقد الثانى:    إنشاء محطة محولات " الاقتصادية 2 " جهد 500/220/66/22 كيلوفولت من النوع المعزول بالغاز (GIS) بنظام تسليم مفتاح حزمة (أ) بقيمة إجمالية تصل إلى حوالى 716,2 مليون جنيه مصري بتمويل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى  12 شهر من تاريخ توقيع العقد.
 
العقد الثالث: تبلغ قيمته حوالى 49,17 مليون جنيه مصري بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبى توريد والإشراف على تركيب عدد (2) محول سعة 125 ميجافولت أمبير جهد 220/66/11 كيلوفولت وعدد (2) محول سعة كل منهم 40 ميجافولت أمبير جهد 66/11 كيلوفولت لمحطة محولات ”جمصة " من النوع المعزول بالغاز (GIS) بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 14 شهر من تاريخ توقيع العقد.
 
العقد االرابع:  تصل قيمته الإجمالية إلى حوالى  206 مليون  جنيه مصري من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك لتوريد وتركيب عدد 11 محول سعة 175 ميجافولت أمبير للمحطات المختلفة بمدة تنفيذ 18 شهر من تاريخ الإسناد مقسمة إلى مجموعتين:
 
المجموعة الأولى: تشمل عدد (2) محول بنى سويف 220 كيلوفولت، عدد (2) محول غرب الفيوم 220 كيلوفولت، عدد (2) محول ربط أسوان 220 كيلوفولت.
 
المجموعة الثانية: عدد (2) محول الزقازيق  القديمة 220 كيلوفولت، عدد (1) محول العاشر القديمة 220 كيلوفولت، عدد (2) محول تمى الأمديد 220 كيلوفولت.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكهرباء تحتفل بتخرج 33 متدربا من إفريقيا فى مجال الشمس والرياح

وزير الكهرباء: أسعار الخدمة لن تنخفض إلا بانخفاض الدولار.. والزيادة الجديدة فى الشرائح نتيجة استثمارات وتوسعات بالشبكة تجاوزت 35 مليار جنيه.. والدولة تدعم الوقود المستخدم فى توليد الطاقة

الكهرباء

الطاقة المتجددة

نقل الكهرباء

صباح مشالى




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة