القبض على عاطل بحوزته 7 فرش حشيش بالغربية

الغربية ــ محمد طارق

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بقيادة الرائد هادي سالم رئيس مباحث المركز، القبض على عاطل وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربية، بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات والقوة المرافقة له، من ضبط "ه ع ن" 37 سنة، مقيم بشارع الجبانة، وبحوزته 7 فرش حشيش، ومبلغ مالى.

تم نقل المتهم لديوان المركز، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتتولى التحقيق.