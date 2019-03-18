video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القبض على ثلاثة عاطلين بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية بالعبور

الإثنين، 18 مارس 2019 11:27 ص
القبض على ثلاثة عاطلين بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية بالعبور حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق
ألقت مباحث قسم العبور، القبض علي ثلاثة عاطلين بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية، لاستخدامها في سرقة السيارات بدائرة القسم وتولت النيابة التحقيق.
 
وكان قد تلقي العميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبد العليم رئيس مباحث قسم شرطة العبور، بضبط كل من "أحمد. م" 27سنة، عاطل مقيم الغربية، والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا "سرقة، سلاح"، و"محمد.ا" 44 سنة، مقيم المنوفية، والسابق اتهامه في عدد 16 قضية "سرقة وسائل نقل، خيانة امانة، نصب، أموال عامة"، و"طارق. ا" 32 سنة، عاطل ومقيم المنوفية، والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا "سرقة وسائل نقل، نصب، ابتزاز أموال"، والمطلوب ضبطهم وأحضارهم فى واقعة المحضر رقم 2706 لسنة 2019م جنح قسم العبور سرقة سيارة. 
 
جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وبإعداد أكمنة لهم تم ضبطهم أثناء ترددهم على دائرة القسم، وبحوزة الأول سلاح نارى، وبحوزة الثانى سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، وبحوزة الثالث مبلغ مالي 3800 جنيه.
 
وبمواجهتهم المتهمين، أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد استخدامها في ممارسة نشاطهم الإجرامى، جارى تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على نشاطهم الإجرامى، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 2820 هاربين من احكام و تحصيل غرامات فى حملة امنية بالغربية

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

حمله امنيه

اخبار مصر

اخبار الحوادث




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة