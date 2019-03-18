القبض على ثلاثة عاطلين بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية بالعبور

القليوبية-نيفين طه

ألقت مباحث قسم العبور، القبض علي ثلاثة عاطلين بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية، لاستخدامها في سرقة السيارات بدائرة القسم وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد تلقي العميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبد العليم رئيس مباحث قسم شرطة العبور، بضبط كل من "أحمد. م" 27سنة، عاطل مقيم الغربية، والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا "سرقة، سلاح"، و"محمد.ا" 44 سنة، مقيم المنوفية، والسابق اتهامه في عدد 16 قضية "سرقة وسائل نقل، خيانة امانة، نصب، أموال عامة"، و"طارق. ا" 32 سنة، عاطل ومقيم المنوفية، والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا "سرقة وسائل نقل، نصب، ابتزاز أموال"، والمطلوب ضبطهم وأحضارهم فى واقعة المحضر رقم 2706 لسنة 2019م جنح قسم العبور سرقة سيارة.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وبإعداد أكمنة لهم تم ضبطهم أثناء ترددهم على دائرة القسم، وبحوزة الأول سلاح نارى، وبحوزة الثانى سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، وبحوزة الثالث مبلغ مالي 3800 جنيه.

وبمواجهتهم المتهمين، أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد استخدامها في ممارسة نشاطهم الإجرامى، جارى تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على نشاطهم الإجرامى، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.