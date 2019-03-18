video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 12:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين ترفض بشدة انتقادات أمريكية لتعاونها مع أفريقيا

الإثنين، 18 مارس 2019 12:14 م
الصين ترفض بشدة انتقادات أمريكية لتعاونها مع أفريقيا الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين (أ ش أ)
إضافة تعليق

رفضت الصين بشدة انتقادات مسئولين أمريكيين للتعاون بين بكين ودول القارة الأفريقية، معتبرة إياها بأنها "غير مسؤولة، وتعكس عقلية لعبة المحصلة الصفرية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" –فى تصريح اليوم الاثنين، خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة- إن الفترة القليلة الماضية شهدت إدلاء العديد من المسؤولين الأمريكيين بتصريحات "غير مسؤولة" حول التعاون بين الصين وأفريقيا، معتبرا أن هذه التصريحات تعكس "عقلية لعبة المحصلة الصفرية، ولا أساس لها، وقائمة على معلومات خاطئة، وتم نفيها من جانب قادة أفارقة بأنفسهم".

وأضاف شوانغ أن علاقات الصين مع أفريقيا فى أفضل حالة، وأن هناك ثقة متبادلة بين الجانبين، وأن العلاقات قائمة على المنفعة المتبادلة، ولن تتأثر مطلقا بمثل هذه التصريحات، مشيرا إلى أن الصين تحترم سيادة الدول الأفريقية، وتتعاون مع أفريقيا للمساعدة على تحقيق التنمية المستدامة هناك.مشيرا إلى أن الشعوب الأفريقية وحدها قادرة على تقرير وتحديد ما إذا كان التعاون الصينى مع بلادهم مفيدا لهم أم لا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين تؤكد وقوفها بحزم ضد الإرهاب والتطرف ودعمها حقوق الإنسان فى البلاد

الصين

افريقيا

امريكا

الخارجيه الصينيه

العلاقات الصينيه الافريقيه




لا تفوتك
إلى أمى التى لا أعرفها "بنتك كبرت وبقى عندها عيال نفسهم يشوفوكى".. هبة تبحث عن أمها بعد 25 عاما وتوجه رسالة عبر اليوم السابع: "يمكن متعرفيش شكلى بس متأكدة إن الدم بيحن".. وتؤكد: "أنا مش عاوزه غير حضن واحد منك"

إلى أمى التى لا أعرفها "بنتك كبرت وبقى عندها عيال نفسهم يشوفوكى".. هبة تبحث عن أمها بعد 25 عاما وتوجه رسالة عبر اليوم السابع: "يمكن متعرفيش شكلى بس متأكدة إن الدم بيحن".. وتؤكد: "أنا مش عاوزه غير حضن واحد منك"

"مسك الختام".. الرئيس يكرم المبدعين بملتقى الشباب العربى الأفريقى.. السيسي: اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم.. ويطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. و100 مليون صحة للمقيمين

"مسك الختام".. الرئيس يكرم المبدعين بملتقى الشباب العربى الأفريقى.. السيسي: اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم.. ويطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. و100 مليون صحة للمقيمين

هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟

محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة