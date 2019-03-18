الصين ترفض بشدة انتقادات أمريكية لتعاونها مع أفريقيا

بكين (أ ش أ)

رفضت الصين بشدة انتقادات مسئولين أمريكيين للتعاون بين بكين ودول القارة الأفريقية، معتبرة إياها بأنها "غير مسؤولة، وتعكس عقلية لعبة المحصلة الصفرية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" –فى تصريح اليوم الاثنين، خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة- إن الفترة القليلة الماضية شهدت إدلاء العديد من المسؤولين الأمريكيين بتصريحات "غير مسؤولة" حول التعاون بين الصين وأفريقيا، معتبرا أن هذه التصريحات تعكس "عقلية لعبة المحصلة الصفرية، ولا أساس لها، وقائمة على معلومات خاطئة، وتم نفيها من جانب قادة أفارقة بأنفسهم".

وأضاف شوانغ أن علاقات الصين مع أفريقيا فى أفضل حالة، وأن هناك ثقة متبادلة بين الجانبين، وأن العلاقات قائمة على المنفعة المتبادلة، ولن تتأثر مطلقا بمثل هذه التصريحات، مشيرا إلى أن الصين تحترم سيادة الدول الأفريقية، وتتعاون مع أفريقيا للمساعدة على تحقيق التنمية المستدامة هناك.مشيرا إلى أن الشعوب الأفريقية وحدها قادرة على تقرير وتحديد ما إذا كان التعاون الصينى مع بلادهم مفيدا لهم أم لا.