video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 09:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تؤكد وقوفها بحزم ضد الإرهاب والتطرف ودعمها حقوق الإنسان فى البلاد

الإثنين، 18 مارس 2019 09:04 ص
الصين تؤكد وقوفها بحزم ضد الإرهاب والتطرف ودعمها حقوق الإنسان فى البلاد الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكدت الصين اليوم الاثنين، أنها تقف بحزم ضد جميع أشكال الإرهاب والتطرف، وتكافح وفقا للقانون أى سلوك يدعو إلى الإرهاب والتطرف، وأى عمل ينطوى على تنظيم وتخطيط وتنفيذ الأنشطة الإرهابية، أو التعدى على حقوق الإنسان للمواطنين.

جاء ذلك فى وثيقة (كتاب أبيض) أصدرها مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) اليوم الاثنين، حول مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية حقوق الإنسان فى منطقة "شينجيانج" الويجورية ذاتية الحكم شمال غربى الصين.

وذكرت الوثيقة أنه تحت تأثير مشترك لقوى الانفصالية والتطرف الدينى والإرهاب، وقعت هجمات إرهابية متكررة فى "شينجيانج" لفترة من الزمن، ما عرض حياة وممتلكات الناس من جميع المجموعات العرقية هناك للخطر، وأثر بالسلب الشديد على كرامة الشعب.

وأضافت الوثيقة أن الصين دولة تخضع لسيادة القانون، وتحترم حقوق الإنسان وتحميها وفقا لمباديء دستورها، مشيرة إلى أن كفاح الصين ضد الإرهاب والتطرف جزء مهم من كفاح المجتمع الدولى ضد الإرهاب والتطرف، وأن مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان الأساسية تتماشى مع مقاصد ومبادىء الأمم المتحدة.

ولفتت الوثيقة إلى أنه فى عالم اليوم، لا يمكن لأى بلد أن يتجنب التحديات الخطيرة للإرهاب والتطرف، منوهة إلى "أنه فقط من خلال تعزيز بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، والتخلى عن المعايير المزدوجة، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، والتوصل إلى توافق استراتيجى، وتعزيز التبادلات والتعاون، يمكننا على نحو فعال كبح ومكافحة الإرهاب والتطرف بما يصب فى صالح السلام والاستقرار العالميين".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إعادة انتخاب شهرة ذاكر رئيساً لمنطقة "شينج يانج" الويجورية بالصين

الصين

الارهاب

بكين

مجلس الوزراء الصينى




لا تفوتك
إلى أمى التى لا أعرفها "بنتك كبرت وبقى عندها عيال نفسهم يشوفوكى".. هبة تبحث عن أمها بعد 25 عاما وتوجه رسالة عبر اليوم السابع: "يمكن متعرفيش شكلى بس متأكدة إن الدم بيحن".. وتؤكد: "أنا مش عاوزه غير حضن واحد منك"

إلى أمى التى لا أعرفها "بنتك كبرت وبقى عندها عيال نفسهم يشوفوكى".. هبة تبحث عن أمها بعد 25 عاما وتوجه رسالة عبر اليوم السابع: "يمكن متعرفيش شكلى بس متأكدة إن الدم بيحن".. وتؤكد: "أنا مش عاوزه غير حضن واحد منك"

"مسك الختام".. الرئيس يكرم المبدعين بملتقى الشباب العربى الأفريقى.. السيسي: اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم.. ويطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. و100 مليون صحة للمقيمين

"مسك الختام".. الرئيس يكرم المبدعين بملتقى الشباب العربى الأفريقى.. السيسي: اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم.. ويطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. و100 مليون صحة للمقيمين

هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟

محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة