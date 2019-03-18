الصين تؤكد وقوفها بحزم ضد الإرهاب والتطرف ودعمها حقوق الإنسان فى البلاد

بكين(أ ش أ)

أكدت الصين اليوم الاثنين، أنها تقف بحزم ضد جميع أشكال الإرهاب والتطرف، وتكافح وفقا للقانون أى سلوك يدعو إلى الإرهاب والتطرف، وأى عمل ينطوى على تنظيم وتخطيط وتنفيذ الأنشطة الإرهابية، أو التعدى على حقوق الإنسان للمواطنين.

جاء ذلك فى وثيقة (كتاب أبيض) أصدرها مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) اليوم الاثنين، حول مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية حقوق الإنسان فى منطقة "شينجيانج" الويجورية ذاتية الحكم شمال غربى الصين.

وذكرت الوثيقة أنه تحت تأثير مشترك لقوى الانفصالية والتطرف الدينى والإرهاب، وقعت هجمات إرهابية متكررة فى "شينجيانج" لفترة من الزمن، ما عرض حياة وممتلكات الناس من جميع المجموعات العرقية هناك للخطر، وأثر بالسلب الشديد على كرامة الشعب.

وأضافت الوثيقة أن الصين دولة تخضع لسيادة القانون، وتحترم حقوق الإنسان وتحميها وفقا لمباديء دستورها، مشيرة إلى أن كفاح الصين ضد الإرهاب والتطرف جزء مهم من كفاح المجتمع الدولى ضد الإرهاب والتطرف، وأن مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان الأساسية تتماشى مع مقاصد ومبادىء الأمم المتحدة.

ولفتت الوثيقة إلى أنه فى عالم اليوم، لا يمكن لأى بلد أن يتجنب التحديات الخطيرة للإرهاب والتطرف، منوهة إلى "أنه فقط من خلال تعزيز بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، والتخلى عن المعايير المزدوجة، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، والتوصل إلى توافق استراتيجى، وتعزيز التبادلات والتعاون، يمكننا على نحو فعال كبح ومكافحة الإرهاب والتطرف بما يصب فى صالح السلام والاستقرار العالميين".