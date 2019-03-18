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السجن المشدد 7 سنوات لتاجر خردة قتل جاره بالخانكة

الإثنين، 18 مارس 2019 05:11 م
السجن المشدد 7 سنوات لتاجر خردة قتل جاره بالخانكة حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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قضت محكمة جنايات بنها، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 7 سنوات، لتاجر خردة، وبراءة شقيقه، من قتل جارهما بسبب خلافات، بمركز الخانكة.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، والمستشار عادل على ماهر والمستشار خالد على إبراهيم على، والمستشار محمد على الحمصى، وكيل النيابة، وبأمانة سر محمد فرحات.

 

وجاء بأمر الإحالة بأن المتهمين ضربا عمدًا المجنى عليه "إسلام.م.ر"، بأن قذفه المتهم الأول "سيد.ب.م"، 33 سنة، تاجر خردة، بأداة "جسم معدنى" بينما وقف المتهم الثانى "أحمد.ب.م"، على مسرح الجريمة يشد من أزره فأحدث ما به من إصابات، كما أحرزا أداة "جسم معدنى" استخدماها فى الاعتداء على المجنى عليه.

 

وجاء فى شهادة الشهود بأن المتهم الأول قذف المجنى عليه بأداة "جسم معدنى" أحدث فرقعة فى بطنه بينما وقف المتهم الثانى على مسرح الجريمة يشد من أزره فأحدث إصابته ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موت، كما شهد الشاهد الثانى بأن حال تواجده بمنزله تنامى إلى سمعه حدوث انفجار باستطلاعه أبصر المجنى عليه ملقى أرضًا وبجواره المتهمين.

 

كما تبين من خلال تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه أن الوفاة تعزى إلى الإصابة التهتكية بالصدر والبطن وما نتج عنها من تهتك الأحشاء الصدرية ونزيف دموى بالتجويف البطنى والصدرى.

 

وبإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المُشدد 7 سنوات وبراءة شقيقه.


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