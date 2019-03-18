"الزراعة": حزمة توصيات للاستخدام الآمن للمبيدات والتخلص من الرواكد

كتب عز النوبى

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من التوصيات والنصائح الإرشادية الخاصة بالاستخدام الآمن للمبيدات، وكيفية التخلص منها بطرق تحافظ على سلامتك وسلامة بيئتك، واستخدام المكافحة الحيوية لكونها نموذج مكافحة أمان لصحة المنتج الزراعى ومطابقته لمواصفات التصدير، وأيضا كونه نموذج يحقق التنمية الزراعية المستدامة.

قال تقرير المحاصيل البستانية، أنه من بين التوصيات الاستخدام الأمن للمبيدات، التأكد جيدا من نوعية أعداء النبات، قراءة المعلومات الملصقة على عبوة المبيد جيدا، مراعاة نقل المبيدات بعيدا عن الركاب والمواد الغذائية، ضروه ارتداء ملابس الواقية واستعمال المعدات المناسبة عند قياس وتحضير الخليط، ارتداء الملابس الواقية وعالج المزروعات، الالتزام بجرعة الدواء قبل الجنى.

وأضاف التقرير، أنه من بين التوصيات الإرشادات والفنية للاستخدام الأمثل للمبيدات اجتناب الأطفال بعملية رشد المبيد، اجتناب رش المبيد أثناء الطقس الحار أو المضطرب أو ضد الرياح، عدم إلقاء بقايا الخليط أو الغسل فى الآبار والأودية، غسيل العبوات الفارغة 3 مرات، ووضع ماء الغسل فى آلة الرش، ثقب العبوات البلاستيكية والضغط على العبوات المعدنية بعد غسلها وضعها فى مكان آمن، مشددا على تخزين الأدوية فى مكان مقفول بإحكام.