الرئيس العراقى يؤكد ضرورة تحقيق السلام وإيجاد حلول للأزمات فى المنطقة

أ ش أ

أكد الرئيس العراقى برهم صالح ضرورة تحقيق السلام والاستقرار وإيجاد الحلول للأزمات والصراعات فى المنطقة.

وذكر مكتب صالح - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الاثنين/ - " إن الرئيس صالح بحث - خلال لقائه المبعوث الرئاسى الأمریكى الخاص للتحالف الدولي جیمس جیفرى والوفد المرافق له - آخر التطورات السياسية والأمنية على الصعيدين العربى والإقليمى، والتأكيد على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار وإيجاد الحلول للأزمات والصراعات التى تعصف بالمنطقة.

وأكد صالح حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون المشترك مع الولايات المتحدة فى المجالات كافة ، وأهمية التنسيق بينهما بشأن المستجدات الأمنية والسياسية، مشيرا إلى أن العراق ينطلق فى بناء علاقات مع الأشقاء والأصدقاء لتحقيق المصالح الوطنية العليا .

وأشاد بدعم الولايات المتحدة لبلاده فى مختلف المجالات لا سيما فى الحرب على الإرهاب ومساهمتها فى إعمار المناطق المتضررة.

من جهته.. أكد جيفرى تصميم بلاده على استمرار دعمها للعراق ومساندتها له فى تحقيق التقدم والنهوض فى الميادين كافة، وأخذ دوره الريادى فى المنطقة، مشيدًا بالانتصار الذى تحقق ضد عصابات (داعش) الإرهابية.