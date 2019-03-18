video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس العراقى يؤكد ضرورة تحقيق السلام وإيجاد حلول للأزمات فى المنطقة

الإثنين، 18 مارس 2019 12:59 م
الرئيس العراقى يؤكد ضرورة تحقيق السلام وإيجاد حلول للأزمات فى المنطقة الرئيس العراقى برهم صالح
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد الرئيس العراقى برهم صالح ضرورة تحقيق السلام والاستقرار وإيجاد الحلول للأزمات والصراعات فى المنطقة.
وذكر مكتب صالح - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الاثنين/ - " إن الرئيس صالح بحث - خلال لقائه المبعوث الرئاسى الأمریكى الخاص للتحالف الدولي جیمس جیفرى والوفد المرافق له - آخر التطورات السياسية والأمنية على الصعيدين العربى والإقليمى، والتأكيد على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار وإيجاد الحلول للأزمات والصراعات التى تعصف بالمنطقة.
وأكد صالح حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون المشترك مع الولايات المتحدة فى المجالات كافة ، وأهمية التنسيق بينهما بشأن المستجدات الأمنية والسياسية، مشيرا إلى أن العراق ينطلق فى بناء علاقات مع الأشقاء والأصدقاء لتحقيق المصالح الوطنية العليا .
وأشاد بدعم الولايات المتحدة لبلاده فى مختلف المجالات لا سيما فى الحرب على الإرهاب ومساهمتها فى إعمار المناطق المتضررة.
من جهته.. أكد جيفرى تصميم بلاده على استمرار دعمها للعراق ومساندتها له فى تحقيق التقدم والنهوض فى الميادين كافة، وأخذ دوره الريادى فى المنطقة، مشيدًا بالانتصار الذى تحقق ضد عصابات (داعش) الإرهابية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل جندي حدود إيرانى فى اشتباك مع جماعة مسلحة قرب العراق

سفير العراق يستقبل مسئول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة

العراق

برهم صالح

جیمس جیفرى

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة