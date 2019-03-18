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الإثنين، 18 مارس 2019 05:11 م
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الدفاع الروسية: تزويد وحدات الجيش بآلاف الآليات الحديثة هذا العام

الإثنين، 18 مارس 2019 05:00 م
الدفاع الروسية: تزويد وحدات الجيش بآلاف الآليات الحديثة هذا العام الجيش الروسى
أ ش أ
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قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الجيش في البلاد ستتزود هذا العام بآلاف الآليات الحديثة والمعدلة.

 

وأوضح الجنرال أليكسي لابين، من قوات المنطقة العسكرية المركزية الروسية: "ستتسلم القوات هذا العام 25 مروحية وطائرة حربية معدلة لدعم الأسطول الجوي في البلاد، وكذا 5 رادارات طائرة من نوع (إليوشن) مخصصة للاستطلاع والتشويش ودعم القوات الأرضية، و3 قاذفات استراتيجية بعيدة المدى".

 

وأشار لابين -حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين، إلى أن الوحدات التابعة لسلاح الجو في منطقتي سفيردلوفسك وتشيليابينسك الروسيتين تسلمتا في أول شهرين من هذا العام 7 قاذفات معدلة متعددة المهام من طراز (سو-34)، وطائرتي نقل عسكريتين من نوع (An-148-100)، ومحطات اتصال لاسلكية متنقلة مركبة على عربات (بي تي آر - 80)، وشاحنات كاماز.

 

يُذكر أن الجيش سيتسلم خلال العام الجاري 702 قطعة وآلية عسكرية إضافية، منها: دبابات (تي-90) معدلة، و14 دبابة (أرماتا)، وناقلات جنود، وراجمات صواريخ، وعدد من الطائرات والمروحيات المسيرة.

 


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