التحقيقات:موظف حى السيدة زينب نصب على 26 مواطنا واستولى على ربع مليون جنيه

كتب سليم على

استمعت نيابة السيدة زينب، إلى عدد من ضحايا موظف حى السيدة المتهم بالنصب عليهم وعبر ايهامهم بتأجير محلات لهم بأسعار مخفضة.

وقال المجنى عليهم فى التحقيقات، إن المتهم يعمل موظف بحى السيدة زينب، وأوهمهم بالقدرة على تاجير محلات لهم بأسعار منخفضة مستغلا وظيفته، مقابل تسهيل الإجراءات الخاصة بهم وأوراق العقود وغيرها مقابل مبالغ مالية ، ولكن تبين زيف أقواله واستولى منهم على الأموال دون تحقيق المطلوب فلجئوا إلى قسم الشرطة لتقديم محضر يثبت حقهم.

واشارت التحقيقات، الى أن المتهم نصب على 26 مواطن واستولى منهم على مبالغ مالية تصل إلى ربع مليون جنيه، وطلب منهم هذه الأموال مقابل تخصيص محلات لهم في مشروع تطوير العشوائيات الخاص بمنطقة تل العقارب، ولكنه استمر في مماطلتهم، ولم يعطيهم أي أوراق وتبين أنه لم يستطيع أن يخصص المحلات لهم بسبب عدم اكتمالها، واعترف بارتكابه الواقعة، وتعهد بإعادة الأموال.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم كان مسئول عن التراخيص فى الحى وأنه كان يعد قائمة بأسماء الضحايا لتنفيذ مهمته ولكنه فشل بسبب عدم موافقة مسئولي الحى.

كان قسم شرطة السيدة تلقى بلاغًا من عدد من المواطنين يفيد تعرضهم للنصب من قبل أحد الموظفين بالحى، والاستيلاء على أموالهم، انتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط المشكو فى حقه.