الأم المثالية بأسيوط: "زوجى توفى من 23 عاما وأتممت رسالتى تجاه أولادى"

أسيوط – محمود عجمى

حصلت آمال يعقوب كامل حنا، معلمة لغة إنجليزية بمدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنات بمركز القوصية بأسيوط، على لقب الأم المثالية لهذا العام.

وقالت آمال، إن زوجها توفى منذ 23 عاما، وترك لها طفلين "ديانا" 3 سنوات، و"ديفيد" 4 أشهر، فعكفت على الاعتناء بهما وتربيتهما تربية سلمية إلى جانب عملها كمعلمة أيضا، مضيفة أنها واصلت الكفاح وظلت تعتنى بأبنائها حتى أكملت ابنتها شهادتها الجامعية ويكمل نجلها الدراسة فى كلية الطب.

"وفاة زوجى كانت الصدمة الكبرى فى حياتى"، كلمات قالتها الأم المثالية، مسترجعة ذكرياتها مع زوجها "فليب رياض" والذى كان يعمل مأمور ضرائب بمركز القوصية، وتتحدث عن وفاته قائلة: "كنت فى مدينة أسيوط كان عندى تدريب فى مديرية التربية والتعليم، وكان زوجى سيأتى لى للذهاب معى لأحد الأطباء لأننى كنت أعانى من ألم فى الكلى وانتظرته كثيرًا ولم يحضر ولم أستطع التواصل معه تليفونيا وعندما فقدت الأمل فى أن يحضر عدت إلى منزلنا فى القوصية، ووجدت ابننا "ديفيد" على كنبة ولم أجد أحدا بالمنزل وبنتى لم تأت من الحضانة".

واستطردت آمال حديثها: "فوجئت من الجيران أن زوجى توفى فى حادث وتم نقله إلى مستشفى القوصية وتم الصلاة عليه فى الكنيسة ودفن جثمانه وأنا فى أسيوط ومن وقتها لم أنس هذا الموقف الصعب أبدا"، ومنذ ذلك الوقت قررت أن أعيش لأبنائى وأكون لهم الأب والأم، ورفض إعطاء دروس خصوصية حتى أتفرغ لهم، حتى تخرجت ابنتى من كلية التجارية إنجليزى وتعمل فى أحد البنوك الآن، وتمت خطبتها، كما أن ابنى ديفيد فى الفرقة الخامسة بكلية الطب البشرى بجامعة أسيوط وأشعر الآن أننى أتممت رسالتى تجاههما.