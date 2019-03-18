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الإثنين، 18 مارس 2019 11:47 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

الإثنين، 18 مارس 2019 11:15 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين
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اليوم السابع بلس
 
يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الاثنين، منها وضع حجر أساس محور دراو بأسوان لربط شرق وغرب النيل بطول 18 كم، وإعلان أسماء 32 أما مثالية على مستوى الجمهورية، وتراجع سعر الدولار بالسوق المصرى 6 قروش.

1
 

رئيس الوزراء يضع حجر أساس محور دراو بأسوان لربط شرق وغرب النيل بطول 18 كم

 

2
 

وزارة التموين تعلن الخميس المقبل آخر موعد للأوكازيون الشتوى

 

3
 

محافظة القاهرة: دهان واجهات العقارات بلون موحد شرط أساسى لتوصيل المرافق

 

4
 

للمرة الثانية خلال يوم.. سعر الدولار يتراجع بالسوق ويفقد 6 قروش فى ساعات

 

5
 

وزارة التضامن تعلن قائمة بأسماء 32 أما مثالية على مستوى الجمهورية

 

6
 

"الزراعة" تعلن وصول أول دفعات ماعز "البور" الأوربى فى إبريل.. 3800 طلب وبدء شحن 7000 رأس

 

7
 

استدعاء نيمار وناصر الخليفى إلى محكمة كتالونيا.. محمد صلاح بديل هازارد فى ريال مدريد

 

8
 

مقتل 3 وإصابة 9 فى إطلاق نار بمدينة أوتريخت الهولندية واعتقال منفذ العملية

9
 

توقعات بوصول التضخم فى فنزويلا إلى 10ملايين% بنهاية 2019

10
 

الأرصاد: طقس الغد دافئ شمالا حار على الصعيد والعظمى بالقاهرة 26 درجة


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