اعترافات عرفة وندا: استدرجنا السائق وضربناه وقيدناه وسرقنا التوك توك

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة السلام، لأقوال المتهمين بالشروع فى قتل سائق "توك توك" لسرقته بمنطقة النهضة بالسلام وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث عن تاريخهما الإجرامى.

و كشفت التحقيقات، عن أن المتهمين وهم كلا من"عرفة. م "21 سنة عاطل، و " ندا.م" 23 سنة، عاطل، اعترفا باستدراجهما "تامر .م " سائق، لسرقة "التوك توك " الخاص به.

وأدلى المتهمان بأنهما طلبوا من المجنى عليه الحضور معهما لنقل "مطبخ خشب "صغير أعلى التوك توك من داخل أحد المخازن بمنطقة المحمودية، وبحضور المجنى عليه برفقتهما ضباه وشرعا فى قتله فأحدثا بجسده إصابات وطعنات متفرقة كما قيداه ووضعاه خلف أحد المصانع وفرا بالتوك توك هاربين.

وأكد المواطن "خالد.م " بأنه أثناء عودته من عمله شاهد المجنى عليه ملقى أرضا ومقيد اليدين والقدمين والدماء تنزف منه فنقله إلى مستشفى السلام التخصصى.

وبسؤاله كشف المجنى عليه، بأنه ظل ليله كاملة مقيد وملقى خلف المصنع، مع سرقة المعتدين عليه لـ "التوك توك " والهاتف المحمول و 450 جنيه.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة السلام ثاني، إخطارا من مستشفى السلام التخصصى باستقباله سائق توك توك مصاب بعدة طعنات غير نافذة، وبانتقال رجال المباحث وبسؤال المصاب أدلى بمواصفات المتهمين، وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة ألقوا القبض على المتهمين وحرروا لهما المحضر اللازم وتولت معهما النيابة التحقيقات.