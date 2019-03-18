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ارتفاع عدد قتلى السيول فى إقليم بابوا الإندونيسى إلى نحو 80 قتيلا

الإثنين، 18 مارس 2019 11:50 ص
ارتفاع عدد قتلى السيول فى إقليم بابوا الإندونيسى إلى نحو 80 قتيلا الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو
رويترز
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رفعت السلطات الإندونيسية عدد قتلى السيول والانهيارات الأرضية فى إقليم بابوا بأقصى شرق البلاد إلى نحو 80 قتيلا اليوم الاثنين فيما دعا الرئيس جوكو ويدودو إلى الإجلاء العاجل للضحايا من المناطق المدمرة.

ووقعت السيول والانهيارات الأرضية مطلع الأسبوع بعد سقوط أمطار غزيرة على سلسلة جبال سايكلوبس التى اختفى جزء كبير من الغطاء النباتى فيها لأن القرويين والمزارعين يقطعون الأشجار للحصول على الأخشاب وبغرض الزراعة.

وارتفع عدد القتلى من 58 إلى نحو 80 قتيلا بعدما عثر عمال الإنقاذ على المزيد من الضحايا وهم يزيلون الطمى والصخور والأشجار المقطوعة من المنطقة القريبة من مدينة جايابورا عاصمة الإقليم بما فى ذلك طريق طوله 70 كيلومترا.

وحث ويدودو عمال الإنقاذ على تكثيف جهودهم للعثور على 43 مفقودا. وأضاف فى بيان نشره على موقع إنستجرام "المهم هو إدارة عملية الإجلاء".

وتشرد ما يربو على 4 آلاف شخص ويحتمون بخيام ومدارس ومبان حكومية. وقال سوتوبو بورو نوجروهو إن سلطات مكافحة الكوارث حذرت مسؤولى الإقليم من خطر السيول بسبب إزالة الغابات.

وأرسلت الحكومة المركزية بعض الشتلات العام الماضى أملا فى المساعدة على استعادة جزء من الغابات.

 

 

 


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