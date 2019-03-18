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الإثنين، 18 مارس 2019 11:14 م
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ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مسلح استهدف قاعدة للجيش فى وسط ماى إلى 23 قتيلاً

الإثنين، 18 مارس 2019 10:28 م
ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مسلح استهدف قاعدة للجيش فى وسط ماى إلى 23 قتيلاً الجيش المالى
أ ش أ
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ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مسلح استهدف قاعدة للجيش فى وسط ماى إلى 23 قتيلاً

 

أعلن الجيش في مالي ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم المسلح، الذي استهدف قاعدة عسكرية في منطقة "موبتي" بوسط البلاد، إلى 23 قتيلاً.

 

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الجيش في مالي قوله اليوم الاثنين، إن الهجوم وقع أمس في قرية "ديورا" بوسط البلاد، موضحة أنه يُعد الأكثر دموية ضد الجيش خلال العام الجاري.

 

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، إلا أن عدداً من الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" اعتادت مهاجمة قوات الجيش والقوات الأممية في وسط مالي.

 


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