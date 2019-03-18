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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين

الإثنين، 18 مارس 2019 10:27 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 15064 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 2465 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 19274 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 697 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1772 نقطة.
 
 
 

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