ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 15064 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 2465 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 19274 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 697 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1772 نقطة.