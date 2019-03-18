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احتفالا بعيدها الـقومى.. فتح الحديقة الدولية بالمنيا للمواطنين اليوم مجاناً

الإثنين، 18 مارس 2019 01:00 ص
احتفالا بعيدها الـقومى.. فتح الحديقة الدولية بالمنيا للمواطنين اليوم مجاناً حدائق عامة - أرشيفية
المنيا - فريق المحافظات
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تشهد محافظه المنيا، اليوم، احتفالات العيد القومى للمحافظة، و قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، فتح أبوب الدخول للحديقة الدولية بمنطقة شرق النيل، اليوم الإثنين 18 مارس، بالمجان للمواطنين، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى رقم 100.
 
كان المحافظ قد أعلن عن إطلاق مجموعة من البرامج والأنشطة والافتتاحات خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع بدء الاحتفالات بعيد المنيا القومى الموافق 18 مارس الجارى رقم 100 .
 
ويعد 18 مارس تاريخاً وحدثاً هاماً على أرض محافظة المنيا عروس الصعيد، ففى صباح 10 مارس 1919 اشتعلت الثورة فى جميع أرجاء محافظة المنيا، وخرجت جموع الشعب تهتف ضد جنود الاحتلال الانجليزى، وتشكلت لجنة وطنية من 25 عضواً يمثلون جميع طوائف الشعب وأنشأت لها فروعاً فى مراكز المحافظة والقرى لحفظ الأمن وسلامة المرافق العامة والخاصة.
 
وكانت الثورة أشد ما تكون عنفاً وقوة يوم 18 مارس 1919 بمدينة ديرمواس، عندما تزعم المهندس خليل أبوزيد الثورة وهاجم الأهالى القطار الذى كان يقل مجموعة من العسكريين الإنجليز وقتلوا من فيه .
 

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