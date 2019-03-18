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اجتياز 17خطيب بدمياط اختبارات تحسين المستوى بوزارة الأوقاف

الإثنين، 18 مارس 2019 10:09 م
اجتياز 17خطيب بدمياط اختبارات تحسين المستوى بوزارة الأوقاف الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف
دمياط - معتز الشربينى
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أعتمد الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم نتيجة الاختبارات النهائية لخطباء المكافأة الراغبين في الحصول على بند تحسين المستوى المادي ممن سبق اختبارهم بمديريات "البحيرة -دمياط -الغربية -الفيوم -المنيا" واجتازوا اختبارات التصفية النهائية بالديوان العام وعددهم 39 خطيبًا من بينهم 17خطببا من دمياط هم : أسامة أحمد عبد الخالق جبل ، علي طلعت علي سعد محمد ، فتحي فتحي عبيد محمد ، تامر عبد الرازق على البرعي ، محمد فتحي عبد العزيز عبد الفتاح ، عبد القادر إبراهيم إبراهيم صبح، محمد رمضان إبراهيم أبو العينين ، محمد صلاح عبد المولى محمد، محمود عبد السلام محمد عبد الهادي ،  محمد عزيز حسين شنب ، محمد الحسنين حامد عبد الرازق الشامي ، اسلام أحمد التابعي محمد جودة الجحر ، عبده محمد محمد الخنيني ، عطية مسعد مسعد حسن ، أحمد محمد أحمد جودة غزي ، محمد مسعد عبده الحديدي، محمود جمال عبد الرشيد زغلول.

وشددت وزارة الأوقاف، على الفائزين ىالحضور غدًا الثلاثاء  للإدارة العامة للمساجد الأهلية، لاستلام خطابات التحسين اعتبارًا من شهر أبريل 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

 


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