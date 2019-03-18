اجتياز 17خطيب بدمياط اختبارات تحسين المستوى بوزارة الأوقاف

دمياط - معتز الشربينى

أعتمد الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم نتيجة الاختبارات النهائية لخطباء المكافأة الراغبين في الحصول على بند تحسين المستوى المادي ممن سبق اختبارهم بمديريات "البحيرة -دمياط -الغربية -الفيوم -المنيا" واجتازوا اختبارات التصفية النهائية بالديوان العام وعددهم 39 خطيبًا من بينهم 17خطببا من دمياط هم : أسامة أحمد عبد الخالق جبل ، علي طلعت علي سعد محمد ، فتحي فتحي عبيد محمد ، تامر عبد الرازق على البرعي ، محمد فتحي عبد العزيز عبد الفتاح ، عبد القادر إبراهيم إبراهيم صبح، محمد رمضان إبراهيم أبو العينين ، محمد صلاح عبد المولى محمد، محمود عبد السلام محمد عبد الهادي ، محمد عزيز حسين شنب ، محمد الحسنين حامد عبد الرازق الشامي ، اسلام أحمد التابعي محمد جودة الجحر ، عبده محمد محمد الخنيني ، عطية مسعد مسعد حسن ، أحمد محمد أحمد جودة غزي ، محمد مسعد عبده الحديدي، محمود جمال عبد الرشيد زغلول.

وشددت وزارة الأوقاف، على الفائزين ىالحضور غدًا الثلاثاء للإدارة العامة للمساجد الأهلية، لاستلام خطابات التحسين اعتبارًا من شهر أبريل 2019.