إنهاء 75 % من أعمال خطة رصف الطرق والشوارع بمراكز وقرى بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أكد المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل ببنى سويف، أن نسب تنفيذ رصف وتطوير 63 طريقا وشارعا بمدن ومراكز المحافظة السبع الادارية، بلغت 75 % حاليا، وذلك ضمن خطة المديرية للعام 20018 / 2019، بتوجيه ومتابعة من المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف .

وأضاف فراج لـ"اليوم السابع": إن خطة المديرية تشمل " توسعة - زإعادة واستكمال رصف" 33 طريقا رئيسيا وداخليا ومحورا، تربط القرى ببعضها، والمدن بالقرى، وكذلك 30 شارعا داخليا، وذلك بهدف تأهيلها بمستوى عال يسمح بإستيعاب حجم السيارات المارة عليها، وأيضا تسيير حركة المرور بسهولة.

وتابع فراج: تبلغ أطوال الطرق الداخلية "المحلية" والتى يتم تنفيذها بمراكز المحافظة، 50 كيلو متر، والشوارع 12 كيلومتر، علاوة على أعمال التطوير بمدينة بنى سويف العاصمة وأهمها ميدانى المحطة والزراعيين.