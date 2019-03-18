إندبندنت: نواب من حزب ماى يطالبون باستقالتها مقابل تمرير خطتها للبريكست

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن نواب من حزب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى يطالبونها علنا بالاستقالة لدعم خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحركات للإطاحة بماى تكتسب زخما مع إشارة بعض نواب حزب المحافظين إلى أن استقالتها قد تكون السبيل الوحيد لضمان تمرير خطتها للبريكست.

وقال عدد من نواب البرلمان إن الوقت قد حان لاستقالة ماى بعدما كشفت التصويتات الأخيرة فى البرلمان عن انقسامات لا يمكن إصلاحها من جانب الحكومة.

بينما أشار آخرون إلى أن مساعدى رئيسة الحكومة قد شاركوا فى الفكرة، وتناقش النواب حول ما إذا كانوا سيصوتون لصالح خطة ماى للبريكست لو قدمت جدولا زمنيا أوضح لرحيلها، ولم يعلق داوننج ستريت على الأمر.

وكانت "إندبندنت" قد قالت يوم السبت إن مثل هذا العرض من رئيسة الحكومة قد يعنى أن بعض الأنصار المتشددين للبريكست سيوافقون على التصويت لصالح اتفاق الانسحاب الذى تم إبرامه مع الاتحاد الأوروبى.

ويأتى هذا فى الوقت الذى تتواصل فيه المحادثات فى محاولة للفوز بدعم نواب حزبى العمال والديمقرطى الوحدوى، مع توقعات بأن يطالب الأخير بمزيد من التمويل لإيرلندا الشمالية فى المقابل.