إمام ليبى: مصر وقفت بجانبنا وعلمتنا وتساعدنا فى حربنا على الإرهاب

كتب لؤى على تصوير أحمد معروف

قال الشيخ سعد العسكرى من ائمة ليبيا ،إن مصر دائما ما وقفت بجانب ليبيا وشعبها وعلمت أولادنا وفتحت أبوابها ووققت مع الشعب الليبيى فى حربه ضد الإرهاب والتشدد، لاسيما أن مصر بها الأزهر الشريف قلعة من قلاع العلم تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.