إمام ليبى: مصر وقفت بجانبنا وعلمتنا وتساعدنا فى حربنا على الإرهاب

قال الشيخ سعد العسكرى من ائمة ليبيا ،إن مصر دائما ما وقفت بجانب ليبيا وشعبها وعلمت أولادنا وفتحت أبوابها ووققت مع الشعب الليبيى فى حربه ضد الإرهاب والتشدد، لاسيما أن مصر بها الأزهر الشريف قلعة من قلاع العلم تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
وأضاف خلال حفل ختام دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى وعددهم 36 إماما، التى نظمتها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، أن الأزهر وشيخه فتح لنا الأبواب ونشكره ونشكر المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، مطالبا بمزيد من الدورات.
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