video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 05:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بأسيوط

الإثنين، 18 مارس 2019 04:01 م
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بأسيوط جانب من الحادث
أسيوط- هيثم البدرى
إضافة تعليق
أصيب 9 أشخاص، في حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى ميكروباص.
 
كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص "ه ص ا 6592" وسيارة ملاكى "ه س ج 9483 "على الطريق الرئيسي اسيوط سوهاج، امام قرية نزلة الابلق بصدفا، مما أسفر عن اصابة 9 أشخاص.
 
وتم نقل المصابين إلى مستشفى صدفا المركزى، تم تحويل 6 حالات إلى المستشفى الجامعى بأسيوط، و3 حالات تم عمل الإسعافات اللازمة بمستشفى صدفا المركزى، وتم إزالة المعوقات المرورية، وتسيير الحركة، وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.
 
جانب من الحادث (1)
جانب من الحادث (1)

جانب من الحادث (2)
جانب من الحادث (2)

جانب من الحادث (3)
جانب من الحادث (3)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخصين وإصابة 4 فى حادثى تصادم على طريق سوهاج البحر الاحمر بأخميم

صور ..مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص فى حادث تصادم بشبرا الخيمة

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار المحافظات

حوادث أسيوط




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة