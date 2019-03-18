إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

أصيب 9 أشخاص، في حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى ميكروباص.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص "ه ص ا 6592" وسيارة ملاكى "ه س ج 9483 "على الطريق الرئيسي اسيوط سوهاج، امام قرية نزلة الابلق بصدفا، مما أسفر عن اصابة 9 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى صدفا المركزى، تم تحويل 6 حالات إلى المستشفى الجامعى بأسيوط، و3 حالات تم عمل الإسعافات اللازمة بمستشفى صدفا المركزى، وتم إزالة المعوقات المرورية، وتسيير الحركة، وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.