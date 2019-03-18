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الإثنين، 18 مارس 2019 04:05 م
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أمين صندوق "الأطباء" يطالب بتوقف كليات العلوم عن تدريس الباثولوجيا الاكلينيكية

الإثنين، 18 مارس 2019 03:49 م
أمين صندوق "الأطباء" يطالب بتوقف كليات العلوم عن تدريس الباثولوجيا الاكلينيكية نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس - تصوير عمرو مصطفى
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طالب الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، بتوقف أعضاء هيئة تدريس كليات العلوم على مستوى الجامعات المصرية، عن تدريس مواد الباثولوجيا الاكلينيكية لطلاب كليات العلوم الطبية، وذلك على غرار جامعة بنى سويف.
 
وأكد عبد الحميد، خلال كلمته بحفل يوم الطبيب المصرى ، الواحد والأربعون، المنعقد الآن بدار الحكمة، أن ذلك يأتى في إطار اهتمام نقابة الأطباء فى الحفاظ علي مصلحة المريض المصرى، والصالح العام، من خلال عدم تداخل التخصصات بين أعضاء الفريق الطبى.
 
وكرمت النقابة العامة للأطباء، عددا من الأطباء المتمزين على مستوى المحافظات، والذين كان لهم دورا ايجابيا وبارزا خلال العام الماضى، بجانب 3 من الطبيبات المثاليات على مستوى الجمهورية، وهم: الدكتورة سامية السيد علام ، من محافظة دمياط، الدكتورة نادية عبد الحميد ، من  محافظة السويس، والدكتورة سيدة السيد عبدالغني من محافظة الغربية.
 
 
 

 


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نقابة الاطباء

يوم الطبيب المصرى

الباثولوجيا الاكلينيكية




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