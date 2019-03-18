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الإثنين، 18 مارس 2019 11:54 م
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أمير الكويت يدين حادث اطلاق النار بإحدى محطات ترام هولندا

الإثنين، 18 مارس 2019 11:11 م
أمير الكويت يدين حادث اطلاق النار بإحدى محطات ترام هولندا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أ ش أ
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أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، استنكار بلاده وإدانتها الشديدة، لحادث إطلاق النار الذي وقع في محطة للترام بمدينة أوترخيت الهولندية، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

 

جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مساء الاثنين، إلى ملك هولندا فيليم ألكسندر، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث، متمنيا للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

 

وشدد أمير الكويت على أن هذا العمل الإجرامي، الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية.

 

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى ملك هولندا.

 


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