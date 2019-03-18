أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 18 - 3 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 18-3-2019.

إيقاف تداول 8 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى شركة مستشفى كليوباترا، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، بنك الكويت الوطني، المصرية الدولية للصناعات الدوائية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، التوفيق للتأجير التمويلى.



البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 829.045 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 188 مليون ورقة مالية بقيمة 982 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.2 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.03% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.91%، والعرب على 5.06% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.99%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 12.2 مليون جنيه، 79.2 مليون جنيه، 857 ألف جنيه، 16.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 65.5 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 14910 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2437 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 19117 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 695 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1764 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 488 نقطة.

وارتفعت أسهم 28 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 112 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 6.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.02%

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر إغلاق 70 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.63%

- الصناعات الغذائية العربية-دومتى بسعر إغلاق 11.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.89%

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بسعر إغلاق 25 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.56%

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.877 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.93%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 2.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.07%

- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 14.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.03%

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.383 دولار بنسبة تراجع بلغت 6.36%

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 6.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.27%

- بنك الكويت الوطنى- مصر بسعر إغلاق 40 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.99%