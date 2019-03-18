أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 18-3-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 18-3-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكل المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 829.045 مليار جنيه.

البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكل المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 829.045 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 188 مليون ورقة مالية بقيمة 982 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.2 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.03% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.91%، والعرب على 5.06% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.99%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 12.2 مليون جنيه، 79.2 مليون جنيه، 857 ألف جنيه، 16.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 65.5 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 14910 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2437 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 19117 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 695 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1764 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 488 نقطة.

وارتفعت أسهم 28 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 112 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

اتحاد الأوراق المالية

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 375 لسنة 2019، بتشكيل لجنة تأسيسية لاتخاذ إجراءات انتخاب مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية، وكل الإجراءات الأخرى اللازمة لتفعيل نشاطه.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن تشكل لجنة تأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة سليمان نظمى، وعضوية كل من عونى عبد العزيز، علاء سبع، عصام خليفة، نيفين الطاهرى.

وحدد القرار مهام اللجنة اتخاذ إجراءات انضمام الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المتعلقة بمجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية لعضوية الاتحاد، تحصيل مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد، اتخاذ إجراءات الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب مجلس إدارة له، وذلك خلال فترة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، والنظر فى المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل نشاط الاتحاد وبدء مزاولته لنشاطه.