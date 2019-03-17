"FDA " توافق على جهاز جديد لعلاج تسمم غاز أول أوكسيد الكربون

كتبت أمل علام

وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA "، مؤخرا على تسويق جهاز جديد ، لعلاج التسمم بأول أكسيد الكربون، وهو مخصص للاستخدام في غرفة الطوارئ للمساعدة في علاج المرضى الذين يعانون من التسمم بأول أكسيد الكربون ، مؤكدة أن الجهاز يعمل بطريقة جديدة لإزالة أول أكسيد الكربون بسرعة من الجسم، عن طريق زيادة معدل التنفس لدى المريض.

وقالت مالفينا إيدلمان ، مديرة قسم أمراض العيون وأجهزة الأنف والأذن والحنجرة في مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية التابع لهيئة الأغذية والأدوية "إن التسمم بأول أكسيد الكربون يمثل مشكلة خطيرة ، حيث يصيب الآلاف من الناس كل عام"، "في حين أن العلاج الحالي بإعطاء نسبة 100 % من الأكسجين من خلال قناع يمكن القيام به في أي مكان، إلا أن العلاج عالي الضغط، وهو أمر ضروري للتسمم بأول أكسيد الكربون الحاد، لا يمكن الوصول إليه لأن هناك 60 مركزًا طبيًا فقط تحتوي على وحدات عالية الضغط في الولايات المتحدة بأكملها، علاوة على ذلك نادراً ما تكون هذه المرافق الطبية في المناطق الريفية، لذلك يمكن تأخير العلاج في تلك المناطق بشكل كبير بسبب وقت النقل، يتوافر اليوم للمرضى إمكانية الوصول إلى جهاز بسيط، ولكنه منقذ للحياة، والذي قد يقلل من تأخير الحصول على علاج حيوي، خاصة في الحالات الشديدة من التسمم بأول أكسيد الكربون.

وأضاف التقرير ،أول أكسيد الكربون هو غاز عديم اللون والرائحة، ولكنه سام للغاية ،ويمكن أن يقتل في غضون دقائق،و في الولايات المتحدة يتوفى كل عام ما يقرب من 500 شخص، بينما يزور ما يصل إلى 20 ألف شخص غرف الطوارئ نتيجة التعرض غير المقصود لأول أكسيد الكربون بشكل رئيسي من أنظمة التدفئة سيئة الصيانة، أو مواقد الغاز، أو المولدات التي تعمل بالغاز، والتي تستخدم في التدفئة، أو الطاقة أثناء العواصف، أكثر الأعراض شيوعًا للتسمم بأول أكسيد الكربون هي الصداع، الدوار، الضعف، اضطراب المعدة، القيء، ألم الصدر والارتباك، ويحدث التسمم بأول أكسيد الكربون عندما يختلط أول أكسيد الكربون بالهيموجلوبين في الدم ، وهذا من شأنه أن يؤدى إلى تقليل كمية الأكسجين المحمولة إلى الدماغ والأنسجة الأخر، حيث من المفترض أن يختلط الأكسجين بالدم.

وقالت " FDA" أن الجهاز الجديد ، يعمل عن طريق تسريع إزالة أول أكسيد الكربون من الجسم، إنها توفرالأكسجين بنسبة 100% للمريض ، حيث تم اختبرت فعالية الجهاز على 100 مريض، أظهرت الدراسات أن الجهاز كان فعالاً في التخلص من أول أكسيد الكربون، أدى مزيج الأكسجين وثاني أكسيد الكربون إلى التخلص من أول أكسيد الكربون بشكل أسرع من العلاج بالأكسجين بنسبة 100 %وحده، ولكنه لم يكن أسرع من العلاج بالأكسجين عالي الضغط.